Вологодские проекты попали в шорт-лист национальной премии «Наследие нации»

Три вологодских проекта вошли в шорт-лист национальной премии в области строительства, развития территорий, реставрации, архитектуры и сохранения исторической среды «Наследие нации». Проекты были реализованы при содействии городской администрации

«В конкурсе приняли участие 85 регионов страны. Эксперты отобрали финалистов в 28 номинациях, в их число вошли 3 проекта, созданных при поддержке управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды. Участие Вологды в столь значимом конкурсе подчеркивает вклад региона в развитие и сохранение культурного наследия России. Это также важный шаг для формирования имиджа города как центра культурных инициатив и исторической памяти», – рассказала начальник управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

В шорт-лист премии включен проект Интерактивной карты объектов культурного наследия Вологды, над которым совместно работали ООО «Древности Севера» и управление культуры и историко-культурного наследия Вологды. Он представлен в номинации конкурса «Лучший проект, направленный на популяризацию объектов культурного наследия». На интерактивную карту нанесены все объекты областной столицы, числящиеся под охраной государства.

В номинации «Лучший волонтерский проект в сфере сохранения объектов культурного наследия и восстановления исторической среды» в шорт-лист вошел проект «КультДесант». Его реализовала детская музыкальная школа № 4 города Вологды при поддержке администрации города. Юные добровольцы под руководством реставраторов занимались расчисткой фасадов исторического здания ДМШ на улице Октябрьской, 15.

В номинации «Лучшее издание о сохранении и исследованиях архитектурного и градостроительного наследия» в финал вышла совместная работа издательства «Древности Севера» и управления культуры и историко-культурного наследия Вологды – книга «Вологда в минувшем тысячелетии: памятники истории и культуры». Впервые в одном издании представлена информация о более чем 400 объектах культурного наследия, находящихся на территории современной Вологды.