Калькулятор кредитования для малого бизнеса создали ученые ЧГУ

Учёные Череповецкого государственного университета разработали и запатентовали онлайн-калькулятор, с помощью которого представители малого и среднего бизнеса смогут за несколько кликов определить наиболее выгодные программы кредитования и лизинга.

В программе для предпринимателей будет наглядно отображаться подходящий финансовый механизм, там же можно ознакомиться с кредитными и лизинговыми программами, доступными именно для их компаний, что позволит оптимизировать налоговые отчисления. С помощью онлайн-калькулятора бизнесмены смогут сократить время на выбор финансовых продуктов, и увеличится количество использующих финансовые инструменты, имеющиеся у банков России.

«После успешного внедрения веб-приложения его функционал может быть дополнительно использован и расширен. Приложение планируется использовать для того, чтобы проводить консультации по оптимизации самых разных финансовых процессов, – это всегда актуально для предпринимателей, стремящихся к эффективному управлению своими ресурсами», – рассказала Наталия Сахарова, старший преподаватель кафедры экономики и управления Бизнес-школы ЧГУ.

В дальнейших планах разработчиков – внедрение новых модулей, которые помогут проанализировать широкий спектр финансовых продуктов: от страхования до инвестиционных возможностей. Это позволит повысить осведомлённость пользователей и обеспечит им больший выбор. Также планируется публикация обучающего контента для повышения общей финансовой грамотности предпринимателей и вооружения их методами по оценке эффективности тех или иных решений.

Разработчики отмечают, что дальнейшее развитие проекта поможет не только эффективнее управлять денежными средствами в сфере малого и среднего предпринимательства, но и простимулирует развитие бизнес-сообщества России в целом.

Работа над проектом велась по заказу Агентства городского развития Череповца и была поддержана Сбербанком. В состав команды разработчиков вошли старший преподаватель кафедры экономики и управления Наталия Сахарова, студентка направления «Цифровая экономика» Ксения Семакова, отвечавшая за финансовую составляющую, и студент «Программной инженерии» Андрей Лопатин, который создавал mvp-приложение и адаптировал его к платформе Сбербанка.