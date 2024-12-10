Газовые котельные появятся в девяти населенных пунктах Вологодчины

В девяти населенных пунктах Вологодской области будут построены газовые котельные. Перевод котельных на природный газ будет проводиться в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Вологодской области».

«В областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрели средства на проектирование блочно-модульных газовых котельных в поселке Туровец Междуреченского округа, селе Никольском Усть-Кубенского округа, а также в городах Устюжне, Белозерске, Вытегре и Харовске», – пояснил и. о начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Михаил Кривохижин.

В настоящее время проводится аукцион по выбору подрядчика по проектированию котельных в Туровце и в селе Никольское. По остальным населенным пунктам подрядчики будут выбираться в январе 2025 года.

«Также в следующем году предусмотрены средства областного бюджета на проектирование котельных в поселке Юбилейном Тотемского округа, в селе Нюксенице и городе Соколе, – добавил Михаил Кривохижин. – Строительство котельных начнется в 2026 и 2027 годах».

В Соколе начали проектировать теплосети и блочно-модульную котельную мощностью 60 мегаватт, что позволит перейти с открытой системой теплоснабжения центральной части города на закрытую.