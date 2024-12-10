54 медали завоевали вологодские спортсмены на турнире северо-запада по джиу-джитсу

Вологодские спортсмены завоевали 54 медали на чемпионате и первенстве Северо-Запада по джиу-джитсу в Великом Новгороде.

Сборная Вологодской области выступила на турнире и завоевала в первый день в разделе бои (файтинг) 54 медали: 17 золотые, 15 серебряных и 22 бронзовые.

Всего от области участвовало 64 спортсмена. В упорной борьбе наши спортсмены отстояли честь области и смогли показать красивые и зрелищные схватки.

Конкуренция была большая. Всего в турнире принимали участие около 460 спортсменов из 6 областей.