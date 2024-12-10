Житель Великого Устюга погиб во время пожара

[ Происшествия ]

В Великом Устюге 52-летний мужчина погиб во время пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера в доме на улице Рабочей. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в квартире на первом этаже.

«До прибытия огнеборцев на улицу вышли 7 человек, в том числе один ребёнок. Одной женщине понадобилась помощь спасателей. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В квартире было обнаружено тело 52-летнего собственника», - уточнили в управлении МЧС.

Специалисты рассматривают две версии происшествия – неосторожность при курении со стороны погибшего и аварийный режим работы электропроводки.

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