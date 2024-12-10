Вологодские лесопромышленники почти в 3 раза увеличили экспорт фанеры

Лесоперерабатывающие предприятия Вологодской области в 2024 году почти в 3 раза увеличили экспорт фанеры. Так, в конце ноября были отправлены 4 партии клееной фанеры в Китай общим объемом в 150 куб. м. Продукция была проверена инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Вся подкарантинная продукция признана соответствующей фитосанитарным требованиям страны-импортера», - уточнили в ведомстве.

С начала 2024 года на экспорт в общей сложности было отправлено 5,6 тысяч кубометров фанеры из деревьев лиственных пород. Товар отправлялся в Ирак, Иран, Китай, Корею, Таиланд и Турцию.

Для сравнения – за 2023 год было экспортировано 2 тысячи кубов фанеры в страны Азии и Африки.