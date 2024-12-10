Временное жилье погорельцам с Молодежной предоставят до конца недели

[ Происшествия ]

Двухэтажный деревянный дом на Молодежной, 13 в Вологде вспыхнул в субботу. 20 человек, которые в это время находились дома, успели выйти на улицу. В огне погибла 49-летняя женщина.

Погорельцев временно разместили в гостинице, они бесплатно получают горячее питание трижды в день. 9 декабря нуждающиеся во временном пристанище написали заявления в городскую администрацию на предоставление помещений маневренного фонда.     

Из 14 семей, которые проживали в доме, за помощью обратились 11. Власти пообещали подобрать для них жилье до конца недели. Там люди будут жить до расселения сгоревшего дома.  

В городской администрации уточнили, что в общей сложности в доме № 13 проживали 37 человек, 14 из которых – дети. Сейчас в гостиницах размещены восемь семей, в том числе 11 детей. Остальные шесть семей, в том числе трое детей, проживают у родственников.
 

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администрация г. Вологды
 

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Временное жилье погорельцам с Молодежной предоставят до конца недели
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