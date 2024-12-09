Вологжанин стал первым заместителем начальника Северной железной дороги

Вологжанин Олег Холматов назначен первым заместителем начальника Северной железной дороги. Ранее он возглавлял Вологодское территориальное управление СЖД.

«Ранее работал на магистрали в сфере организации движения поездов, начал трудовой путь с должности составителя поездов, был оператором сортировочной горки, маневровым диспетчером, начальником станции Череповец-II, заместителем начальника дирекции движения», - рассказали в пресс-службе СЖД.