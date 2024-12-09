В Вологде запустят троллейбус по маршруту №1

В Вологде возобновят движение троллейбуса по маршруту №1. Пока на линии будут работать три машины с интервалом движения в 30 минут.

«Расписание мы опубликуем в ближайшее время. Маршрут возобновляется для удобства горожан, и он станет важной частью транспортной сети города. При этом продолжит работать и троллейбусный маршрут № 4», — рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

По его словам, также планируется полное обновление троллейбусного парка, а также улучшение условий труда для работников предприятия.