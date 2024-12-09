Череповчанина признали виновным в убийстве кота

В Череповце городской суд признал виновным 51-летнего местного жителя в убийстве кота по кличке Шура. Происшествие случилось в июле этого года на улице Ленина.

Как рассказали в пресс-службе судов области, мужчина у себя дома несколько раз ударил животное с силой об пол, а затем вышел на балкон и сбросил с девятого этажа.

«Вскрытие показало: животное получило множественные обширные травмы головы, разрыв печени и жизненно-важных кровеносных сосудов», - уточнили в областном суде.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Сам подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением.

Суд в результате назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.