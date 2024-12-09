В парке Ветеранов Вологды еженедельно будут проводиться дискотеки

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В вологодском парке Ветеранов каждую субботу в течение декабря будут проводиться дискотеки. Они станут частью программы «Зима Русского севера». Первая дискотека прошла в минувшую субботу.

«Первая дискотека в парке Ветеранов прошла при полном аншлаге. На мероприятие пришли порядка 500 человек, были семьи с детьми. Особый восторг, как и ожидалось, вызвали песни о Вологде и вологжанках – подпевали хором. Музыку ставил профессиональный диджей, атмосферу создавал ведущий. Если вы пропустили это событие, приходите в парк Ветеранов в следующую субботу. Дискотеки будем проводить вплоть до Нового года, и впереди еще три – 14, 21 и 28 декабря», – пригласил в парк мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Проект «Зима Русского севера» стартовал в Вологде с 1 декабря и продлится в течение всего зимнего сезона. В его рамках запланировано более 100 уличных мероприятий и более 200 мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования.

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