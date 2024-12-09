Под Великим Устюгом собака дрейфовала на льдине около 10 километров

[ Общество ]

В Великоустюгском округе для спасения пса по кличке Вулкан была организована спасательная операция. Как сообщает издание «СМ Великий Устюг», на реке Сухона пес забрался на льдину, которую начало уносить от берега. Попытки хозяина подцепить льдину успехом не увенчались, после чего была организована спасательная операция с помощью аэролодки.

«Народные спасатели, пробираясь сквозь лед и шугу, добрались до дрейфующего Вулкана и подобрали его. К тому моменту пес проплыл уже более 10 км и сильно замерз», - говорится в сообщении.

Когда спасенный Вулкан сошел на берег, он поблагодарил своих спасателей, дав лапу на прощание.

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