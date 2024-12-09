Черный хлеб против белого. В каком продукте больше полезных веществ?

За последние годы вопросы правильного и здорового питания интересуют всё большее количество людей. Как мы знаем с еще с самого детства, хлеб — всему голова. Но, какой же хлеб полезнее для нашего питания? Часто приходится слышать мнение, что белый хлеб употреблять в пищу не только нежелательно, но и даже очень вредно. Так ли это? Давайте попробуем разобраться!

Большинство врачей-гастроэнтерологов действительно считают, что белый хлеб является вредным. Так как, его выпекают из муки высшего сорта, которая по своему составу лишена полезной зерновой оболочки, витаминов группы В и пищевых волокон. А также в нём содержится наибольшее количество сахара, что тоже не очень полезно для нашего здоровья.

То есть черный хлеб можно считать однозначно полезным для правильного рациона питания? Как оказалось, нет! Перво-наперво, и в дорогом чёрном хлебе могут быть к примеру, добавки для усиления вкуса, которые пользу организму точно не приносят. И еще немаловажный факт — даже правильно выпеченный черный хлеб с исключительно полезным составом, может быть вреден для здоровья. Что имеется в виду?

Дело в том, что черный хлеб будет опасен для людей с повышенной кислотностью желудка, с непереносимостью глютена и сахарным диабетом. Так что в данном случае нужен исключительно специальный хлеб, который нельзя считать «чисто» белым или черным.

А вот витаминов (особенно группы В) значительно выше именно в чёрном хлебе. Какой вывод мы сделаем? А вывод простой — если нет проблем со здоровьем, то в умеренном количестве можно есть и белый, и черный хлеб.