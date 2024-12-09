От оттепели к морозам: синоптики рассказали о погоде на неделю

Вологодские синоптики обещают переменчивую погоду на предстоящей неделе. Уже завтра северо-западная часть региона, а к ночи вся территория области окажутся под влиянием теплого циклона.

«На территории Вологодской области наступит кратковременное потепление, которое будет сопровождаться гололедами и выпадением мокрого снега. Самым теплым днем станет среда, в дневные часы в центре и на западе до +2 градусов. Из-за повышения температуры снег перейдет местами в дождь, что приведет к формированию гололедицы на дорогах. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Правда, уже в четверг ожидается холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание, а подтаявший снег превратится в лед. Дневные температуры не превысят -2 градуса.

В пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры. Днем столбики термометров покажут до -8 градусов.