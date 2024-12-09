Директора вытегорского водоканала будут судить за подлог и злоупотребления

Директора водоканала Вытегры будут судить за подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Руководитель предприятия получала вознаграждения от мужчины, которому были назначены обязательные работы. По версии следствия, мужчина «расплачивался» за услугу компьютерной техникой.

«По версии следствия, данное имущество злоумышленница получила в счет того, что фактически отбывать назначенное административное наказание на ее предприятии мужчина не намеревался. Свои служебные полномочия фигурантка использовала вопреки интересам службы, получив выгоду, выразившуюся в создании благоприятных условий для работы», - пояснили в региональном управлении следкома.

Также руководитель водоканала внесла в документы недостоверные сведения об отбытии мужчиной наказания, что стало основанием для прекращения исполнительных производств.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения в суд.