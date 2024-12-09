Проект вологодского ученого занял второе место на Международной премии

Проект доцента Вологодского госуниверситета Антона Синицина занял второе место на Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Церемония награждения победителей прошла в Москве на форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

«В 2024 году на Международную премию #МЫВМЕСТЕ подали заявки более 49 тысяч человек из всех регионов России и 142 стран мира. Проект вологжанина Антона Синицына был признан одним из лучших и занял второе место. Это большая победа на международном уровне не только нашего земляка, но и всей Вологодской области», - пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Антон Синицын представил на конкурс проект по профессиональной адаптации обучающихся инженерного дела.

В рамках проекта студенты-добровольцы проходят практику на объектах ЖКХ, с помощью современных приборов проводят обследования жилых зданий. Далее передают информацию жителям об энергоэффективности и источниках потери тепла. Устранение выявленных недочетов позволяет вологжанам уменьшить свои платежи по оплате коммунальных услуг.



Как уточнили в пресс-службе главы региона, Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена при поддержке президента РФ Владимира Путина и проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».