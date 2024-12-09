Два человека получили травмы при столкновении автобуса с легковушкой

[ Происшествия ]

Два человека получили травмы при столкновении автобуса «Ютонг» с автомобилем «Тойота Королла» в Грязовецком округе. Авария произошла в ночь на воскресенье, 8 декабря на 411-м километре трассы Москва-Архангельск.

По информации Госавтоинспекции, легковой автомобиль, который следовал из Ярославля в сторону Вологды, выскочил на полосу встречного движения, где произошло столкновение.

В ДТП травмы получили 37-летний водитель «Тойоты» и 38-летний пассажир автомобиля. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали.

ДТП

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