Два человека получили травмы при столкновении автобуса с легковушкой

Два человека получили травмы при столкновении автобуса «Ютонг» с автомобилем «Тойота Королла» в Грязовецком округе. Авария произошла в ночь на воскресенье, 8 декабря на 411-м километре трассы Москва-Архангельск.

По информации Госавтоинспекции, легковой автомобиль, который следовал из Ярославля в сторону Вологды, выскочил на полосу встречного движения, где произошло столкновение.

В ДТП травмы получили 37-летний водитель «Тойоты» и 38-летний пассажир автомобиля. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали.