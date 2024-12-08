Жириновский предсказал будущее Сирии в случае свержения Асада

Наверное сегодня нельзя назвать ни одного международного события, которое не мог бы предвидеть Жириновский. И вот, как выясняется, даже нынешние события в Сирии им были предсказаны почти со стопроцентной точностью.

Еще задолго до нынешних событий Жириновский предупреждал, что президент Турции сделает все возможное, чтобы свергнуть режим Башара Асада в Сирии, для того, чтобы стать единоличным лидером в этом регионе и устранить ненужные помехи для достижения поставленных целей.

Поклонники Жириновского нашли высказывание политика на эту тему.

«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она помогает свержению гигантских режимов», — вспомнили слова российского политика.

Основной цель, которую преследует Эрдоган, по мнению Жириновского, это борьба против курдов, которые имеют многочисленные вооруженные формирования на севере Сирии и Ирака, а также симпатизируют Ирану.

Жириновский предупреждал, что эта история миром не закончится, а приведет к началу большой войны на Ближнем Востоке.

Также в интернете вспомнили предсказания известной болгарской прорицательницы Ванги, которая предсказывала начало большой войны сразу после того, как падет Сирия.

Ну вот, фактически оба пророчества сбылись, и нам остается наблюдать, как события будут развиваться дальше …