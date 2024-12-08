Сирия пала. Какова дальнейшая судьба российских военных баз на территории этой страны?

События в Сирии развиваются по самому негативному сценарию. Вооруженной оппозиции понадобилось чуть больше недели, чтобы свергнуть режим Башара Асада. Сирийская армия фактически стада страну без боя. Поступающие новости из этой страны дают повод надеяться, что удастся избежать дальнейшего обострения. Для России на первый план выходит вопрос, что теперь будет с нашими военными базами, которые находятся на территории этой страны.

Как заявил сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джалали в интервью изданию Al Arabiya, судьбу российский военных баз на территории Сирии будут решать уже новые власти, на данный момент этот вопрос не находится в его компетенции.

Как известно, по договору между Сирией и Россией, срок размещения военных баз в Тартусе и Хмеймиме рассчитан до 2066 года.

Как пишет Telegram-канал Рыбарь, на данный момент точно известно, что боевые действия не затронули прибрежные Латакию и Тартус. Российские военные объекты на территории всей остальной Сирии были свернуты, а личный состав был выведен в сторону Хмеймима. Некоторым подразделениям был дан приказ вернуться в Россию. Однако какая-то часть российских военных до сих пор остается на территории Сирии.

В свою очередь террористы ХТШ уже неоднократно заявляли, что будут настаивать на полном выводе всех военных баз с территории Сирии. В любом случае статус российских баз и их состава претерпит свои изменения. Однако необходимо дождаться логического конца всей этой истории, и когда в Сирии приступит к исполнению своих обязанностей новая власть.

