Погорельцев из дома на Молодежной поселят в "Атриуме"

Ранее newsvo.ru сообщал о пожаре в Вологде, в ходе ЧП 20 человек были эвакуированы. Погибла женщина, личность которой пока не установлена. По мнению спасателей, справившихся с открытым горением, проливка здания будет продолжаться до завтра.

На месте пожара на Молодежной в Вологде выезжали губернатор Георгий Филимонов и мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Эвакуированных жильцов накормили горячим обедом в здании школы №41, после чего начали решать вопрос с переселением людей. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона, в жилье на данный момент нуждаются 13 человек, включая 3 детей.

Сегодня этих людей временно заселят в "Атриум". Позднее они переедут в помещения маневренного фонда.

Губернатор уточнил, что каждая семья в понедельник получит по 25 тыс. руб. от областной соцзащиты в качестве меры поддержки.