При пожаре на Молодежной в Вологде погибла женщина

20 жильцов успели покинуть двухэтажный деревянный дом до того, как на место прибыли пожарные. Чтобы люди не замерзли, на место отправили несколько автобусов МЧС и городской администрации.

К сожалению,без жертв не обошлось. Около пяти вечера стало известно, что на месте происшествия нашли труп женщины, личность которой пока установить не удалось. На месте работают следователи и полиция.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что открытое горение было ликвидировано около 17.20. Продолжается проливка конструкций.