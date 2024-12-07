Пришло время непростых решений. Михаил Хазин рассказал о серьезных проблемах для сбережений россиян

Последнее ослабление рубля опять сыграло на руку тем людям, которые хранят свои сбережения в валюте. Да и некоторые заявления Путина намекают на то, что Россия не против остаться в долларовой системе, просто нас из нее выкинули. Однако по мнению Михаила Хазина, будущее мировой экономики весьма туманное, и именно сейчас настало время россиянам для принятия непростых решений, чтобы не потерять последние свои сбережения.

Хазин в эфире радио «Говорит Москва», выразил уверенность в том, что шансов у Бреттон-Вудской нет, и она все равно в скором времени рухнет под тяжестью накопившихся проблем. Данное событие создаст хаос в мире, и поэтому остро стоит вопрос, куда вложить свои накопления, чтобы они не превратились в ноль.

Главным ударом по валютным накоплениям россиян может стать решение американских властей «списание» всех наличных долларов за рубежом. Хазин считает, что сбережения от обесценивания не сможет сберечь даже покупка недвижимости, настолько все серьезно.

«Стоит ли сейчас срочно купить недвижимость? Если у вас сбережения от полумиллиона до 80 миллионов, то покупать недвижимость чревато, потому что вы ничего такого не купите. А деньги последние. А вот если у вас больше, то дальнейшая возможность накопления – абсолютно индивидуальный процесс, зависящий от вашей истории, бизнеса, способа пополнения сбережений, желаемых трат. И невозможно дать универсальный совет», - сказал Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Как гласит одно из золотых правил, нельзя все яйца хранить в одной корзине. Поэтому необходимо разместить заначку в сразу в нескольких активах. Если покупать квартиру, то желательно, чтобы она небольшая и в хорошем районе. В таком случае вы сможете ее быстро продать. Неплохо немного прикупить золота, но надо знать, что ваши вложения в желтый металл не превышали 10% от всей суммы ваших накоплений. Сейчас идеальное время, положить рубли на банковский вклад на длительное время, ставки выше 20%, это неплохой и гарантированный доход. Но так будет не всегда. И конечно же всегда должна быть определенная сумма в наличности, на случай форс-мажора.

Но самое лучшее вложение, это в свое здоровье. Ибо его не купишь ни за какие деньги …