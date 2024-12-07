Хет-трик Александра Скоренова принес «Северстали победу

Хет-трик Александр Скоренова принес «Северстали» победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане накануне принимали казахстанский «Барыс» и открыли счет в середине первого периода. Илья Иванцов и Александр Скоренов при игре в меньшинстве убежали на рандеву с вратарем гостей и последний отправил шайбу в ворота. Тренерский штаб клуба из Астаны запросил видео повтор на предмет помехи вратарю, но судьи после просмотра ничего криминального не нашли и гол засчитали.

Во второй двадцатиминутке Скоренов оформил дубль, реализовав уже численное большинство. Правда, незадолго до перерыва гости одну шайбу отыграли, забив гол так же как и «Северсталь» в первом периоде, имея на одного игрока на площадке меньше.

В заключительном отрезке игры Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко, не забивавший четыре матча подряд, увеличили преимущество «жёлто-чёрных» до трех шайб.

Гости вскоре два гола вновь отыграли и за 3:40 до финальной сирены обеспечили нервную концовку. Точку в матче поставил главные герой встречи. Александр Скоренов при игре в большинстве отправил шайбу в пустые ворота, принеся победу «Северстали» со счётом 5:3. Скоренов оформил первый хет-трик в карьере Континентальной хоккейной лиги.

«На самом деле получился классный матч. Мы очень хорошо играли два периода, контролировали шайбу. Единственное – сами себе привезли гол. В третьем периоде мы немного расслабились после того, как сделали счёт 4:1. Но довели матч до победного конца. Рад, что сегодня мы победили. Очень приятно и важно забивать, особенно, когда ты тем самым помогаешь команде выиграть. Спасибо парням, кто отдал мне сегодня передачи. Спасибо команде. Всем, кто нас поддерживает», - сказал после игры Скоренов.

Следующий матч «Северсталь» проведёт 8 декабря. Дома сыграют с челябинским «Трактором».