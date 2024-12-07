Десять вологодских семей получили автомобили

В Вологде накануне были вручены автомобили десяти семьям, которые воспитывают восемь и более детей. Ключи от машин передали в торжественной обстановке на площади Дрыгина.

«Сегодня мы вручаем 37 автомобилей, из них именно сейчас – 10. Автомобили получают семьи, воспитывающие восемь и более детей. В следующем и 2026 году их получат те семьи, которые воспитывают семь и более детей», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, каждый год будет планироваться финансирование на приобретение транспорта для многодетных семей в порядке убывания численности воспитываемых детей.

«С сегодняшнего дня стартует программа «Семья – оплот Русского Севера». Она сделана в ответ на обращения, которые поступают мне в социальные сети, на встречах с жителями. Программа предполагает финансирование в размере 145,2 миллиона рублей, эти средства направлены на конкретные результаты», – уточнил глава региона.

В частности, новая демографическая программа направлена на поддержку многодетных семей, которых на данный момент насчитывается более 20 тысяч.