Десять вологодских семей получили автомобили

[ Общество ]

В Вологде накануне были вручены автомобили десяти семьям, которые воспитывают восемь и более детей. Ключи от машин передали в торжественной обстановке на площади Дрыгина.

«Сегодня мы вручаем 37 автомобилей, из них именно сейчас – 10. Автомобили получают семьи, воспитывающие восемь и более детей. В следующем и 2026 году их получат те семьи, которые воспитывают семь и более детей», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, каждый год будет планироваться финансирование на приобретение транспорта для многодетных семей в порядке убывания численности воспитываемых детей.

«С сегодняшнего дня стартует программа «Семья – оплот Русского Севера». Она сделана в ответ на обращения, которые поступают мне в социальные сети, на встречах с жителями. Программа предполагает финансирование в размере 145,2 миллиона рублей, эти средства направлены на конкретные результаты», – уточнил глава региона.

В частности, новая демографическая программа направлена на поддержку многодетных семей, которых на данный момент насчитывается более 20 тысяч.

«Нужно ориентироваться на многодетные семьи. Это образ будущего, без таких семей нельзя представить перспективы развития нашей земли», – отметил Филимонов.

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