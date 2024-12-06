Интернет от МТС вновь стал безлимитным

Безлимитный мобильный интернет вернулся в тарифы абонентов МТС в Вологодской области. Интернет на максимальной скорости доступен без ограничений по времени.

Вологжане-абоненты МТС получили возможность подключить безлимитный интернет без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток. Речь идёт о новой опции «Безлимит полный».

Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у вологжан тарифов — Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1, №6 и №7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

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