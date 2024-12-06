13 деревень Харовского района получили интернет и мобильную связь

[ Общество ]

У 200 жителей деревень и сёл в северной части Харовского района появились мобильная связь и доступ к интернету. Ростелеком установил новую базовую станцию сотовой связи в деревне Дорогушиха таким образом, чтобы охватить еще 12 близко расположенных населенных пунктов: Крюково, Лукинская, Максимовская, Никулинское, Лариониха, Ратновская, Красная Горка, Савковская, Грибцовская, Подошариха, Угольская, Бурчевская. 

- Связь нужна не только для жизни, но и для работы. Даже в библиотеке без нее никуда. Здесь мы регулярно собираемся не только для чтения, но и проводим свой досуг, организуем развлекательные мероприятия. Недавно отпраздновали столетие нашей библиотеки. В интернете сможем находить новые идеи, материалы и сценарии для будущих событий! – поделилась мнением зав. местной библиотекой Ольга Клюева.
 

С наступлением весны численность жителей в этих деревнях увеличивается в разы: дачники открывают сезон, а внуки приезжают к бабушкам и дедушкам на каникулы. Поэтому наличие доступа к сети становится особенно актуальным.

13 деревень Харовского района получили интернет и мобильную связь


- Цифровизация малых населенных пунктов дает импульс развитию территорий, в том числе позволяет жителям получать государственные услуги, не выходя из дома! – отметил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Злобич.


Ранее в этих деревнях сигнал можно было поймать только на возвышенностях, а до райцентра, где связь работает стабильно, более 40 км. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой улучшить качество покрытия. Ростелеком за счет собственных инвестиций построил необходимую техническую инфраструктуру, установил вышку, провёл к ней оптику и внешнее электроснабжение, смонтировал оборудование и антенны базовой станции связи. Подрядчики (компания «АМТ» и оператор T2) работали сверхурочно, чтобы завершить работы как можно скорее.


- Ростелеком” готов строить инженерную инфраструктуру для сотовых операторов. Это поможет ускорить процесс покрытия региона мобильной связью, – считает директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

13 деревень Харовского района получили интернет и мобильную связь

 

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