Вологжанин отбил в суде деньги, которые с него хотели получить за вывоз мусора

[ Общество ]

Началась эта история в декабре 2022 года, когда ООО «Аквалайн» подало в суд на неплательщика, который за три года задолжал за вывоз мусора около 15 тысяч рублей.  Когда дело рассматривали, мужчина заявил о пропуске срока исковой давности. После этого сумма долга уменьшилась на три тысячи.

Долг неплательщик погасил. Но вопреки решению суда, «Аквалайн» 3 658,94 рубля направил в счет погашения задолженности за коммунальные услуги, оказанные в спорный период.

Теперь в суд подал уже хозяин квартиры, попросив взыскать с оператора по обращению с отходами неосновательное обогащение.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что мировой судья по судебному участку №67 взыскал эту сумму в пользу жильца. 

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