Андрей Накрошаев намерен убрать засоры канализации у «Луча»

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о намерении убрать засоры, которые периодически возникают на перекрестке улиц Петина и Ленинградской Вологды. Для этого планируется капитальный ремонт коллектора.

«На перекрёстке Петина-Ленинградская магистральная ливневая канализация во время выпадения осадков перегружается. Также нагрузка на коллектор постоянно увеличивается, поскольку к нему подключаются новые объекты и дома. Пока вода не спустится полностью, сеть не может принимать воду с улицы Ленинградской, возле того самого проблемного места около «Луча». На это выделены средства областного и городского бюджетов. Чтобы нормализовать его работу, требуется перекладка данного участка», – заявил Накрошаев сегодня во время «Прямой линии».

В настоящее время «Вологдагорводоканалом» уже разработана проектная документация по капитальному ремонту коллектора. Работы начнутся в январе 2025 года. Правда, на время работ придется перекрывать одну полосу движения по улице Петина.

Все работы по капитальному ремонту коллектора, по предварительным данным, должны быть завершены до мая.