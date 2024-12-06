Андрей Накрошаев намерен убрать засоры канализации у «Луча»

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о намерении убрать засоры, которые периодически возникают на перекрестке улиц Петина и Ленинградской Вологды. Для этого планируется капитальный ремонт коллектора.  

«На перекрёстке Петина-Ленинградская магистральная ливневая канализация во время выпадения осадков перегружается. Также нагрузка на коллектор постоянно увеличивается, поскольку к нему подключаются новые объекты и дома. Пока вода не спустится полностью, сеть не может принимать воду с улицы Ленинградской, возле того самого проблемного места около «Луча». На это выделены средства областного и городского бюджетов. Чтобы нормализовать его работу, требуется перекладка данного участка», – заявил Накрошаев сегодня во время «Прямой линии».

В настоящее время «Вологдагорводоканалом» уже разработана проектная документация по капитальному ремонту коллектора. Работы начнутся в январе 2025 года. Правда, на время работ придется перекрывать одну полосу движения по улице Петина.

Все работы по капитальному ремонту коллектора, по предварительным данным, должны быть завершены до мая.

Теги:
капитальный ремонт канализация
 

Последние новости

Андрей Накрошаев намерен убрать засоры канализации у «Луча»
Бетонные урны Бильбао и скамейки из белого мрамора установят у стадиона «Витязь»
1 терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год
Как АвтоВАЗ стал заложником собственных идей
Андрей Накрошаев назвал значимые улицы, которые отремонтируют в 2025 году
В Вологде усилили контроль за безопасностью на водоемах
Два человека получили ожоги в пожаре под Шексной
Мэр Череповца показал новые светодиодные фигуры к Новому году
9 золотых медалей взяли юные вологжане на окружном первенстве по шахматах
55 общественных пространств благоустроят в следующем году на Вологодчине