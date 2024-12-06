Бетонные урны Бильбао и скамейки из белого мрамора установят у стадиона «Витязь»

Власти намерены потратить 29 млн рублей на благоустройство «умной» спортивной площадки около стадиона «Витязь». Аукцион на выбор подрядчика объявлен на портале RosTender.info.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря.

Как указано в конкурсной документации, подрядчик должен установить светильники с люминесцентными лампами, велопарковку бетонную Мельбурн, бетонные урны Бильбао, скамейки Астон белый мрамор, скамейки Шеффилд белый мрамор, спортивный комплекс, качели-гнездо МАФ, и выполнить другие работы по благоустройству территории.

Все работы должны быть завершены до 1 августа следующего года.