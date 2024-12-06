Как АвтоВАЗ стал заложником собственных идей



Нет в России больше такого предприятия как АвтоВАЗ, которому бы государство не шло на встречу в самую трудную минуту. Можно перечислить множество мер, когда правительство вытаскивало главный автозавод из кризиса, это и льготные кредиты на покупку авто, денежная помощь предприятию. Даже последняя воля руководства АвтоВАЗа по повышению утильсбора была удовлетворена. И казалось бы, жизнь должна налаживаться, но получилось, что хотели как лучше, а вышло как всегда.

АвтоВАЗ объявил о планах сокращения производства новых автомобилей на 2025 год. Причин для этого решения несколько. Это и слишком дорогие кредиты, которые обвалили спрос на авто. Но еще больше урон рынку нанесло повышение утильсбора. Изначально это рассматривалось как заградительная мера для китайского автопрома, который просто оккупировал российский рынок, но АвтоВАЗ, чтобы оставить цены на свою продукцию на прежнем уровне, в очередной раз их повысил. И получился двойной удар по спросу, который очень резко обвалился.

Если взять за пример тех же китайцев, то главная их стратегия это демпинг, и большие объемы производства, именно так они ликвидировали основных своих конкурентов. АвтоВАЗ решил пойти немного другим путем, с помощью утильсбора он убрал с рынка китайские авто, и при это решил заработать на повышении цен.

Вся помощь, которая идет тольяттинскому предприятию, уходит просто в песок. За последние десятилетия завод не смог разработать народный, недорогой и надежный автомобиль. Не смог обеспечить себя отечественными комплектующими, и постоянно стоит с протянутой рукой. Вот и история с утильсбором сыграла на этот раз против него самого. Нет, чтобы использовать момент и наращивать производство, АвтоВАЗ его сокращает. Это уже реально не смешно…

