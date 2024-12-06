Андрей Накрошаев назвал значимые улицы, которые отремонтируют в 2025 году

Мэр Вологды Андрей Накрошаев представил список улиц, которые будут отремонтированы в 2025 году. По его словам, эти улицы гарантированно войдут в список.

- улица Конева от тоннеля до Окружного шоссе;

- улица Мира от Герцена до Сергея Орлова

- улица Зосимовская вдоль площади Бабушкина

- улица Элеваторная от Промышленной до Элеваторной, 47

- улица Промышленная от Элеваторной, 45 до Промышленной, 13

- улица Северная от Дальней до Северной, 33

Кроме того, в планах городских властей ремонт пешеходного перехода над железнодорожными путями в створе улицы Текстильщиков, ремонт моста через Содему на улице Петина, а также завершение строительства Некрасовского моста.