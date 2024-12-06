В Вологде усилили контроль за безопасностью на водоемах

[ Общество ]

В Вологде специалисты усилили контроль за безопасностью на водоемах. Накануне были проверены водоемы в Кремлевском саду, на Затоновском берегу, в парке «Евковка», Ковыринском саду, Ананьино и Прилуках.

«На водоемах Вологды начал появляться лед. Сейчас его толщина составляет около двух сантиметров, но есть и открытые участки. Проверять толщину самостоятельно и выходить на лед запрещено. Поручил усилить патрулирование водоемов. Напоминаю, что за нарушение запрета выхода на лед предусмотрены штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Но главное – это может стоить жизни», – прокомментировал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

До конца декабря в городе будут организованы межведомственные профилактические мероприятия. Спасатели, полицейские и сотрудники администрации проводят беседы с детьми и взрослыми, раздают специальные памятки – паспорта безопасности. В них содержатся указания на опасные периоды становления и таяния льда, а также рекомендации по безопасному поведению.

«Аварийно-спасательной службой города ежедневно осуществляется проверка и проводятся замеры толщины льда на водоемах. Эта информация регулярно обновляется и доступна для вологжан через Единую дежурно-диспетчерскую службу», – рассказал главный специалист по гражданской обороне Центра гражданской защиты Вологды Михаил Велиев.

Выход на лед будет разрешен только после нарастания льда до толщины не менее 7 см.

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