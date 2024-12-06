Два человека получили ожоги в пожаре под Шексной

Двое мужчин получили ожоги во время возгорания бани в деревне Толстово под Шексной. Пожар случился накануне около половины шестого вечера.

По информации регионального управления МЧС, 31-летний житель Шексны отправился на дачу в Толстово, где его 47-летний отчим должен был затопить баню.

«Добравшись до деревни, мужчина увидел дым со стороны их участка, горела крыша бани. Он сразу же вызвал пожарных. Своего родственника мужчина нигде не видел. Войдя в баню, он обнаружил отчима там и помог ему выйти на улицу. Оба они получили ожоги, 47-летний мужчина был госпитализирован», - уточнили в управлении МЧС.

В результате пожара огнем уничтожена крыша бани, также повреждены стены. По версии пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.