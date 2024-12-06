Мэр Череповца показал новые светодиодные фигуры к Новому году

[ Общество ]

В Череповце к новогодним праздникам начали устанавливать новые светодиодные фигуры. К примеру, на площади у Дворца металлургов уже установлена тройка лошадей с каретой, внутри которой можно сфотографироваться.  

«Карета, запряженная тройкой лошадей, сбывшаяся мечта череповчан о том, чтобы внутрь арт-объекта можно было зайти. Уехать на бал вряд ли получится, но и в тыкву в полночь она не превратится», - пояснил Вадим Германов.

На набережной города установлен олень, которого мэр города назвал воплощением героя сказки про «Серебряное копытце». По его мнению, дет точно оценят персонажа этого мультфильма.

«Череповец готов к празднику. Пусть зима немного задерживается, праздничное настроение есть уже во всех районах нашего города», - уверен мэр города.

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