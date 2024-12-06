55 общественных пространств благоустроят в следующем году на Вологодчине

55 общественных пространств будут благоустроены в следующем году в разных муниципалитетах Вологодской области. Об этом было заявлено накануне на оперативном совещании в правительстве региона.

«Обращаю внимание глав муниципалитетов на необходимость расторговаться в декабре, чтобы можно было заключать контракты в январе-феврале и гарантированно выходить на работы всем без исключения уже в апреле, как только будет позволять погода», - пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам заместителя губернатора области Антона Стрижова, на средства Минстроя будут реализованы проекты в Ферапонтове, Грязовце и Белозерске.

Региональный бюджет профинансирует благоустройство аллеи по улице Пушкинской, Кремлевского сада и сквера на площади Революции в областном центре. За счет внебюджетных источников проведут реконструкцию Гритинской горки и Привокзального сквера в Череповце, а также Кремлевской площади и сквера Энергетиков в Вологде.

Кроме того, будут выполнены работы по благоустройству 100 детских и спортивных площадок и 196 дворов во всех муниципалитетах Вологодской области.