На Вологодчине объявлены номинанты премии «Открытое сердце-2024»

В Череповце прошла церемония награждения номинантов премии «Открытое сердце-2024». По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, проект «Открытое сердце» посвящен волонтерам и все тем, кто помогает другим бескорыстно и искренне.

«В число обладателей премии вошли 9 номинантов, чьи жизненные истории трогают до глубины души. Каждый из них — пример того, что добро не знает границ. Герои среди нас, они разного возраста, пола и профессий, но объединяет их искреннее и важное убеждение — помогать ближнему», - пояснил Георгий Филимонов.

В 2024 году номинантами премии стали:

- Дмитрий Кузьмин и Ирина Клюквина — за активную работу в нравственно-патриотическом воспитании учеников;

- Олег Коншин — за большой личный вклад в сохранение традиций родного края и русской культуры;

- Александр Крутов — за преданность профессии и самопожертвование во имя здоровья людей;

- Сергей Быстров — за мужество и решительный поступок ради жизни другого человека (посмертно);

- Герман Якимов — за любовь к родному городу, сохранение его исторического облика и проявление высокой гражданской позиции;

- Артём Малиновский — за любовь к Родине, высоконравственную гражданскую позицию, неравнодушие и проявление лидерских качеств в объединении подростков для помощи участникам СВО;

- Елена Попова — за активную жизненную позицию, гражданскую ответственность и большой личный вклад в воспитание и образование своих учеников;

- Людмила Татаринович — за неоценимый личный вклад и самоотверженное выполнение благородной миссии материнства в рамках добровольческого движения по оказанию помощи участникам СВО;

- Анор Тукаева — за бережное, уважительное отношение к православным святыням и памятникам культурного наследия Русского Севера.