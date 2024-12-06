В Шексне вынесли приговор случайно утопившему приятеля мужчине

Два парня 8 мая решили отдохнуть и порыбачить. Погода стояла ужасная, было холодно и шел снег, но товарищей это не остановило. Они приехали на дачу. Доставить их до рыбного места в деревне Починок Шекснинского района на лодке мужчины попросили местного жителя, 66-летнего пенсионера.

Спасательные жилеты "капитан" и его пассажиры не надели - и ничего не случилось.

На следующий день погода испортилась еще больше: поднялся сильный ветер. Когда лодочник и его товарищи возвращались обратно, лодка перевернулась. Один из пассажиров не смог добраться до берега. Спустя несколько дней тело достали из реки водолазы.

На хозяина лодки завели дело за причинение смерти по неосторожности.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что подсудимый полностью признался в совершенном преступлении и раскаялся.

Шекснинский районный суд приговорил виновника к ограничению свободы на полтора года и взыскал в пользу матери погибшего 800 тысяч рублей.