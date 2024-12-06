В России изменятся правила формирования больничных. Часто болеть будет невыгодно



В России поменяются правила формирования больничных. Минздрав сейчас разрабатывает новое положение. Ожидается, что все изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Как пишет издание РИА Новости, основные изменения коснутся учета количества выданных больничных листов. Например, если человек за полгода уходил на больничный, то это станет поводом для рассмотрения его состояния здоровья на специальной врачебной комиссии, с возможной корректировкой его лечения.

Исключением будет считаться уход за больным родственником, реабилитация после тяжелой болезни, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

Новый порядок формирования больничного, по замыслу его авторов, должен способствовать выявлению многих заболеваний на ранней стадии, и, следовательно, применение более эффективных способов лечения. Это позволит быстрее возвращать на работу людей, имеющих хронические заболевания.

Новый порядок формирования больничного листа может вывести на чистую воду людей, которые специально берут больничные листы, для того, чтобы меньше работать. Этим иногда злоупотребляют сами медики. Часто в СМИ можно прочитать новости, как тот или иной чиновник, оформивший больничный, был замечен на отдыхе на каком-то курорте. По идее, теперь с этим станет сложнее.

В любом случае быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным. Тогда точно никакой бюллетень не понадобится. Друзья, будьте здоровы!