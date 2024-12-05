«Северянка» одержала две победы на старте 6 тура высшей лиги

Накануне череповецкие волейболистки провели пятисетовый поединок против «Амурских Тигриц». Дважды ведя в счёте - 1:0 и 2:1, «Северянка» не смогла завершить матч в основное время. «Амурские тигрицы» «выгрызли» четвёртую партию на балансе больше-меньше - 28:26. Но пятый сет остался полностью за подопечными Вадима Панкова - 15:7. «Северянка» выиграла матч со счётом 3:2.

«Удалось уверенно начать первую партию, навязать свою игру и взять лидерство. Во второй партии, к сожалению, сбавили в концентрации. Сделали больше ошибок, меньше стали добивать до пола. Самый сложный момент в матче - это вставать в колею, особенно когда не удалось закончить матч в 4 партии. Потихоньку общими усилиями всё получилось, сыграли в концовке дружно, за счёт этого и победили», - сказала после игры центральная блокирующая череповецкого клуба Анастасия Куликова.

Сегодня «Северянка» встречалась с хозяйками площадки - волейбольным клубом «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Проиграв во втором сете 19:25, три другие партии остались за череповецкими волейболистками - 25:23, 25:18 и 25:15 с общим счетом 3:1.

Завтра у команд на турнире день отдыха, а в выходные «Северянка» вновь сыграет с командами из Хабаровского края и Южно-Сахалинска.