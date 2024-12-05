Нового главу выбрали в Вожегодском округе

В Вожегодском округе выбран новый глава. Сегодня на заседании конкурсной комиссии на должность главы был выдвинут Евгений Первов. Новый глава уже утвержден Представительным собранием муниципалитета.

«Будем повышать эффективность, работать на конкретный результат. Вместе у нас все получится!» - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте Евгений Первов.

Экс-глава округа Сергей Семенников считался одним из долгожителей на посту главы. Впервые на должность главы Вожегодского района он был избран еще в 2008 году. С тех пор трижды переизбирался на эту должность.

В сентябре этого года Семенников заявил о своей отставке.