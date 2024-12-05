Пожар на АО «Апатит» произошел сегодня в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце сегодня произошел пожар на АО «Апатит». Происшествие случилось в одном из служебных помещений предприятия. Как сообщает портал GorodChe, обслуживающий персонал был эвакуирован за пределы опасной зоны. Тем не менее в региональном МЧС уточнили, что в результате ЧП пострадали три человека.

«Пожар был оперативно ликвидирован силами частной пожарной охраны на площади 100 квадратных метров. За медицинской помощью обратились 3 человека из подрядных организаций», - заявили в управлении МЧС.

Причина происшествия пока не известна.

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