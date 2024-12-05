Георгий Филимонов показал проект нового вологодского аэропорта

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов показал проект здания нового терминала вологодского аэропорта. По его словам, уже заключен госконтракт, к реализации которого власти намерены приступить уже в 2025 году. Ранее сообщалось, что контракт на проект реконструкции аэропорта выиграл Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», который считается крупнейшим объединением в области проектирования аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры.

Напомним, в рамках реконструкции аэропорта будет удлинена взлетно-посадочная полоса до 2,5 км, проведена реконструкция аэровокзального комплекса, заменено оборудование управления воздушными суднами, а также проведут замену светосигнального оборудования.

Филимонов также напомнил, что проект поддержан президентом Владимиром Путиным.