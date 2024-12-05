Сервис «Рождение ребенка» заработал для вологжан на Госуслугах

Новый раздел «Жизненная ситуация «Рождение ребенка» запущен региональным Минцифры для жителей Вологодской области, где на одном ресурсе можно получить комплексную информацию о доступных услугах и мерах поддержки семей с детьми.

Как уточнили в региональном правительстве, нововведение упростит получение документов на ребенка, различных выплат и пособий. Также можно получить информацию о записи в детский сад, льготном приобретении жилья, компенсации по оплате ЖКХ, предоставлении автотранспорта многодетным семьям и т.д.

«Разработка сервисов в рамках жизненных ситуаций – это адресное решение, направленное на оказание гражданам максимальной помощи от государства, когда они в этом действительно нуждаются. Мы будем развивать работу госорганов в этом направлении, строить клиентский путь от заявителя, оптимизировать электронные услуги для решения проблем и запросов людей», — пояснил отметил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Злобич.

В 2025 году в Вологодской области запланирована реализация ещё трех жизненных ситуаций на портале: переезд в сельскую местность, поддержка учителей сельских школ, а также поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.