Глава службы безопасности крупной лесной компании скончался по дороге на работу

[ Происшествия ]

В Вологде по дорогу на работу скончался руководитель службы безопасности ГК «Вологодские лесопромышленники» Евгений Шишов.

Как сообщают вологодские Telegram-каналы, автомобиль Шишова ехал по улице Ленинградской и на перекрестке с Костромской неожиданно остановился, после чего у автомобиля загорелись аварийные сигналы. Кадры происшествия попали на городские видеокамеры.

Через несколько секунд к автомобилю подъехала скорая помощь, однако спасти Шишова не удалось. По предварительным данным, причиной смерти 59-летнего мужчины стал инфаркт миокарда.

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