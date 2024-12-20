"Ельцин Центра" с самого своего создания славился продвижением в жизнь либеральной повестки. И никакая критика патриотически настроенного населения не могла сломить ситуацию, пока в Уральском федеральном округе не появился новый полпред президента.

Последний нашумевший эпизод, это разрыв контракта на выступление дочери Никиты Хрущева, которая сегодня проживает в США, и мечтает о том, как заставить Россию каяться во всех смертных грехах.

А недавно стало известно, что из учредителей и попечителей "Ельцин Центра" неожиданно пропал Анатолий Чубайс, который еще недавно пытался протолкнуть новый свой проект, как обустроить Россию после ухода из власти Путина. То есть до этого времени, пока он руководил РАО ЕЭС и Роснано, он не смог обустроить, а теперь решил все исправить?

Но это все цветочки! Самое главное изменение в работе "Ельцин Центра" это расторжение договора на госфинансирование этого учреждения. То есть денежный поток, который шел на финансирование сомнительных проектов, с отчетливой антироссийской риторикой, прекратился. И теперь “ЕЦ” придется самому. Только теперь что попало не пройдет, и все новые проекты придется согласовывать не только с Жога, но и с силовиками.

Кстати, у правоохранителей уже появились вопросы к исполнительному директору "Ельцин Центра" Александра Дроздова, который контролирует всю бухгалтерию комплекса. Некоторые статьи расходов выглядят очень сомнительно. Уже на повестке стоит полная проверка всей финансовой деятельности данного заведения.

Очевидно, что Жога получил полный карт-бланш, и обратно хода нет. Принуждение "Ельцин Центра" к патриотизму неотвратимо. Обратно хода нет, ибо времена поменялись. Как говорится, лучше поздно, чем никогда …

