Прокуратура заставила уволить вологодского чиновника за связь с подчиненной

[ Общество ]

Прокуратура Вологодского округа заставила уволить муниципального служащего, в подчинении которого работала женщина, с которой он проживал совместно. По мнению представителей прокуратуры, такая связь является нарушением законодательства о противодействии коррупции.   

Речь идет о начальнике одного из территориальных управлений Вологодского округа.   

«Должностное лицо, находясь в близких отношениях и совместно проживая с муниципальной служащей, находящейся в его прямом подчинении, уведомление о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, в адрес работодателя не направил», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В результате надзорным ведомством было внесено представление главе округа с требованием уволить чиновника. Правда, когда акт прокуратуры поступил в администрацию, чиновник уволился по собственной инициативе. Прокуратура не согласилась с такой формулировкой и через суд потребовала изменить «увольнение по собственному желанию» на «увольнение в связи с утратой доверия».

Суд с мнением прокуратуры согласился.  

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