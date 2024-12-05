Более 32 тысяч тонн соли заготовлено для зимней уборки дорог в Вологодской области

Региональные власти заявляют о подготовке к зимней уборке дорог регионального и муниципального значения, общая сеть которых составляет более 10 тысяч километров. Из них под уплотнённым слоем снега будут содержаться более 9,4 тысяч км дорог.

«Для повышения эффективности реагирования и получения оперативной информации о состоянии проезда во всех округах и районах работают круглосуточные диспетчерские службы. Специалисты анализируют ситуацию и координируют действия по очистке и обработке дорожного покрытия», - пояснил министр транспорта Вологодской области Дмитрий Борисов. - Сегодня на содержание дорог в зимний период заготовлено более 32 тысяч тонн технической соли и 193 тысячи кубометров песка».

В целом для работ в зимний сезон дорожными службами задействованы 181 единица комбинированных дорожных машин, 140 автогрейдеров, 15 роторных снегоочистителей, 64 экскаватора и погрузчика, 44 бульдозера, 126 колесных тракторов со снегоуборочным оборудованием.

Также для обеспечения безопасности всех участников движения специалисты установили временные дорожные знаки.