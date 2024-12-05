В Вологде в рамках проекта «Народный бюджет» на голосование выставят 80 инициатив ТОС

В Вологде более 80 инициатив ТОС выставят на голосование в рамках проекта «Народный бюджет». Об этом было заявлено на подведении итогов проекта 2024 года.

Как было отмечено, из 30 народных инициатив в этом году завершены 27. Еще одна – детская площадка в Ковыринском парке находится в стадии реализации. Два проекта пришлось перенести на следующий год из-за отсутствия подрядчика.

«Не все проекты получились такими, какими бы хотели их видеть жители. На будущий год каждый проект оценим отдельно, чтобы ожидания совпали с реальностью. Возьму под личный контроль. Помимо детских и спортивных площадок большой запрос есть на пешеходное освещение», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В 2025 году на голосование будут выставлены 86 предложений от 33-х ТОС. Для объективных результатов голосование организуют через Госуслуги. Реализованы будут проекты-победители тех ТОСов, которые наберут не менее 15% голосов жителей.

Много вопросов было задано по содержанию детских и спортивных площадок, уже установленных в рамках проекта «Народный бюджет».

«Содержание передано «Зеленстрою». Усилим контроль, особенно в части профилактического осмотра и ремонта оборудования», – ответил Андрей Накрошаев.