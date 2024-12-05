Сокольские предприятия представили CLT-панели на выставке «Российский лес»

[ Общество ]

Сокольский ДОК и ООО «Сокол СиЭлТи» представили новые возможности применения клееного бруса и панелей CLT в деревянном домостроении. После торжественной церемонии открытия выставки стенд сокольских заводов поcетил заместитель губернатора области – министр природных ресурсов и экологии области Владислав Ефанов.

Сегежа

Из панелей CLT строят многоквартирные и индивидуальные жилые дома, клееный брус также не теряет актуальности при строительстве ИЖС. С развитием внутреннего туризма становятся всё более актуальны рекреационные объекты из этих материалов. Клееная балка также применяется при строительстве сельскохозяйственных объектов, в Вологодской области – это животноводческие комплексы.

На цокольном этаже выставочного комплекса «Русский дом» работает секция «Лесное образование и карьера»: представители кадровых служб предприятий АО «Сокольский ДОК», ПАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сокол СиЭлТи» рассказывают о возможностях трудоустройства и развития карьеры для жителей региона. Школьники и все желающие могут пройти интерактивный квест по вопросам, касающимся лесопромышленного комплекса.

 

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