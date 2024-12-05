Вологодские школьники смогут бесплатно заниматься боксом

Вологодские школьники в возрасте от 9 до 16 лет смогут бесплатно заниматься боксом. В городе уже начался набор желающих заниматься.

«Мы решили организовать бесплатные секции для детей на базе школ и фитнес-центров в оборудованных боксерских залах. Субсидируем эту работу из бюджета города, на 2025 год предусмотрели 4,6 млн рублей. Будем растить чемпионов», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В двух школах занятия уже стартовали. Так, в школе №9 этот вид спорта дети осваивают на уроках физкультуры. В школе №25 занимаются после уроков в формате допобразования.

Также бесплатные группы спортивной подготовки организовали тренеры в фитнес-центрах. К проекту подключились фитнес клуб «Пластилин» (Пошехонское шоссе, 22); Центр единоборств «Скорпион» (ул. Северная, 7А); клуб бокса «Легенда» (ул. Молодежная, 5А); Боксерский клуб «Дружина» (ул. Щетинина, 7); Боксерский клуб «Профи» (ул. Новгородская, 2А).

Записаться можно, обратившись в любой из них. Отбор желающих проводят тренеры, им предстоит готовить ребят к участию в соревнованиях. Планируется, что в следующем году добавится еще одна школа и четыре фитнес-центра, сообщает пресс-служба городской администрации.